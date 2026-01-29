Cirurgia no tendão de Aquiles: quando Saúl volta a jogar pelo Flamengo?

Reapresentado ao Flamengo após passar por cirurgia na Espanha, Saúl Ñíguez inicia no Ninho do Urubu um processo de reabilitação considerado decisivo para a sequência na temporada. O meio-campista foi submetido a uma cirurgia no tendão de Aquiles.

O procedimento precisou ser feito no calcanhar esquerdo para tratar uma tendinopatia insercional, lesão comum em atletas de alto rendimento e que costuma exigir intervenção cirúrgica quando não responde ao tratamento conservador.

De acordo com Rodrigo Scattone, especialista em fisioterapia esportiva e membro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o tempo de retorno ao alto nível depende diretamente do tipo de cirurgia realizada. No caso de Saúl, a escolha pelo método mais moderno tende a acelerar o processo.

— Para atletas de alto rendimento, normalmente o tratamento de escolha nos grandes centros é a calcaneoplastia endoscópica, como a realizada pelo Dr. Niek van Dijk. Nesses casos, o retorno ao alto rendimento é mais rápido do que em outras técnicas e ocorre, normalmente, após cerca de três meses — explica Scattone.

Segundo o especialista, a reabilitação após esse tipo de procedimento evoluiu significativamente nos últimos anos, com foco em mobilização precoce e progressão controlada de carga, o que contribui para melhores resultados funcionais e menor tempo afastado dos gramados.

— Hoje o processo pós-operatório é dividido em fases. Na inicial, o atleta permanece imobilizado com uma bota, com foco no controle da dor, manutenção da musculatura do membro inferior e marcha com descarga parcial de peso. Na fase intermediária, iniciam-se exercícios resistidos progressivos para a panturrilha, restaurando força, resistência e amplitude de movimento — detalha.

Relembre entrevista de Saúl Ñíguez ao Lance!

O retorno aos gestos específicos do futebol acontece apenas na etapa final da recuperação, quando o tendão já apresenta maior tolerância à carga.

— Na fase avançada, geralmente a partir da nona semana, o objetivo é a retomada gradual das atividades do esporte, com treino de força explosiva, pliometria, corrida, mudanças de direção e trabalhos com bola em intensidade progressiva, até atender plenamente às demandas do jogo — completa o especialista.

Apesar do prognóstico positivo, Scattone ressalta que cada caso exige acompanhamento individualizado. Em algumas situações, podem persistir pequenos déficits físicos após a cirurgia, especialmente relacionados à potência da panturrilha ou desconforto residual.

— O objetivo da reabilitação é que o atleta retorne com recuperação completa da capacidade física. Mas, dependendo das características individuais, da cirurgia e de lesões prévias, podem existir déficits residuais. No caso do Saúl, porém, ele foi operado por um dos maiores especialistas do mundo e está sendo reabilitado em um centro de excelência. As chances de uma recuperação plena e retorno irrestrito ao esporte são excelente — afirma.

Saúl seguirá sob monitoramento do departamento médico do Flamengo e, a princípio, deve desfalcar a equipe nos compromissos iniciais da temporada, enquanto cumpre todas as etapas do processo de reabilitação antes de voltar aos gramados. A tendência é que o retorno aconteça em março.

