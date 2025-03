Cinco motivos para o Flamengo acreditar na classificação à final

Flamengo e Vasco definem a partir das 17h45 (de Brasília) deste sábado (8) o primeiro finalista do Campeonato Carioca. O time rubro-negro entra em campo no Maracanã em vantagem, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Engenhão e, agora, precisa apenas de um empate. Mas o Lance! vai além e aponta cinco razões para o torcedor rubro-negro acreditar na classificação à final do Estadual.

1. Momento do Flamengo

O Flamengo teve um início de Campeonato Carioca titubeante, mas isso foi durante o período em que o time atuou apenas com reservas. Porque, com os titulares e sob o comando de Filipe Luís, tem sido difícil bater o rubro-negro. De que o técnico assumiu, em setembro do ano passado, o Flamengo jogou 24 partidas, vencendo 17, empatando seis e perdendo apenas uma. São nada menos do que 21 jogos de invencibilidade. E vale lembrar que um simples empate classifica o time contra o Vasco.

2. O fator Maracanã

O Maracanã tem sido um grande aliado do Flamengo. O time não perde no estádio há 11 jogos — a última derrota aconteceu em outubro do ano passado, quando o rubro-negro foi superado pelo Fluminense por 2 a 0, no único tropeço de Filipe Luís até aqui. De lá para cá, foram sete vitórias e três empates, com 22 gols marcados e sete sofridos.

3. Reforços de última hora

Não bastasse a vantagem conquistada no jogo de ida, e de ser mandante neste sábado, o Flamengo terá reforços em relação ao jogo de ida com o Vasco. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Juninho, que não atuam há quase um mês, se recuperaram das lesões e treinaram normalmente nessa sexta-feira (7), véspera do clássico.

4. Histórico recente de Flamengo x Vasco

O chamado “Clássico dos Milhões” é um dos mais disputados do País, mas o histórico recente tem sido amplamente favorável ao Flamengo. A invencibilidade atual é de nove jogos. Para piorar, o Vasco só venceu duas vezes nos últimos 31 confrontos entre as duas equipes.

5. A estrela de Bruno Henrique

Autor do gol da vitória no jogo de ida, Bruno Henrique estará em campo neste sábado. E o atacante do Flamengo tem a alcunha de “Rei dos Clássicos”; desde que estreou pelo Flamengo, em 2019, Bruno Henrique atuou 53 vezes diante de Fluminense, Vasco ou Botafogo, marcando 21 gols.