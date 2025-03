Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (8), às 17h45, no Maracanã. O confronto é válido pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca e terá a transmissão da Globo (em alguns estados), Sportv (TV fechada) e Premiere (TV fechada). Na partida de ida, o Rubro-Negro foi superior pelo placar de 1 a 0.

continua após a publicidade

Léo Ortiz e Vegetti na partida entre Vasco e Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo vive uma grande fase na temporada. Nos úlitmos dez jogos disputados, foram nove vitórias e apenas um empate (contra o Fluminense por 0 a 0). A última derrota da equipe foi contra o Nova Iguaçu, em 19 de janeiro deste ano. Para se classificar, o Rubro-Negro necessita ao menos de um empate.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️Flamengo x Vasco: saiba parcial de ingressos vendidos para o clássico no Maracanã

Luiz Araujo em ação contra o Vasco. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco, por sua vez, chega para a decisão após se classificar na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, por 3 a 0. No Campeonato Carioca, entrentanto, a equipe precisa reverter o placar do jogo de ida, no qual sofreu a derrota por 1 a 0.

continua após a publicidade

➡️Carille exalta vitória do Vasco, mas mira decisão contra o Flamengo: ‘Ter inteligência’

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

SEMIFINAL (JOGO DE VOLTA) - CAMPEONATO CARIOCA 2025

📆 Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 17h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (em alguns estados), Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique

continua após a publicidade

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho (Zuccarello) e Coutinho; Rayan (Alex Teixeira) e Vegetti