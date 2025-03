O técnico Filipe Luís ganhou dois reforços para o clássico decisivo do Flamengo com o Vasco, neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Juninho, que estavam lesionados há cerca de um mês, já treinam normalmente com o restante do time.

Alex Sandro estava afastado do time há quase um mês. Ele sentiu o músculo posterior da coxa esquerda no empate com o Fluminense disputado em 8 de fevereiro, ainda pela Taça Guanabara. Juninho, por sua vez, não joga desde 12 de fevereiro, quando sentiu a coxa direita na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Botafogo, também pelo Estadual.

— Juninho e Alex Sandro seguiram toda a nossa programação, evoluíram bem, sem intercorrências. Esta semana eles já foram efetivados ao grupo, de maneira controlada e supervisionada, e terminam esta sexta-feira treinando 100% com o grupo — explicou Fernando Sassaki, chefe do departamento médico do Flamengo, sobre os atletas que estavam lesionados.

Além deles, o zagueiro Danilo também está à disposição de Filipe Luís para o duelo com o Vasco. O defensor foi poupado na partida de ida, após apresentar um incômodo muscular.

Alex Sandro se recuperou e está à disposição no Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja a condição de outros lesionados no Flamengo

Enquanto Juninho e Alex Sandro estão plenamente recuperados, outros quatro atletas que há tempos estão aos cuidados dos médicos do Flamengo seguem lesionados, mas em franca recuperação.

Os atacantes Michael e Everton Cebolinha já realizam trabalhos no campo, mas ainda acompanhados pelos fisioterapeutas. No caso de Cebolinha, em breve ele irá iniciar atividades de recondicionamento físico.

O atacante Pedro, que está sem atuar desde setembro do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante um treino com a Seleção Brasileira, também segue evoluindo bem — mas Sassaki não deu previsão de retorno.

— O Pedro está mantendo a programação estabelecida. Segue com a preparação física, realizando trabalho de transição, sem nenhuma intercorrência, sem queixas. O trabalho com bola tem sido muito tranquilo. Tudo respeitando os conceitos do tempo, a individualidade biológica do atleta, tudo conforme o planejado — sustentou o médico do Flamengo.

Por fim, o uruguaio Viña está apresentando “ótima evolução”, segundo o Flamengo. Fernando Sassaki declarou que o jogador, que está há sete meses sem atuar após romper o ligamento cruzado do joelho direito e fraturar a tíbia, começou a fazer trabalhos no campo, junto com a fisioterapia.