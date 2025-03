‘Vamos para cima’, diz Rossi sobre Flamengo x Vasco

Rossi, goleiro do Flamengo, concedeu coletiva de imprensa nesta quinta-feira (6), antes do treinamento no Ninho do Urubu. O jogador argentino projetou o clássico com o Vasco, e garantiu que a equipe rubro-negra irá “para cima”.

- Clássico é clássico, no outro dia vimos nos 10, 15 minutos, como deve ser jogado o clássico. Ninguém gosta de perder clássico, vamos para cima, tentar ganhar - disse o goleiro.

Como o Flamengo chega para a semifinal?

Depois de vencer a ida por 1 a 0, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta terça-feira (4), após dois dias de folga, no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o clássico com o Vasco. A expectativa, aliás, é que a equipe da Gávea conte com os retornos de Alex Sandro, Juninho e Danilo para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por outro lado, Michael e Cebolinham devem ser desfalques.

