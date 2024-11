Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







15/11/2024

O Flamengo demonstrou dificuldades de balançar as redes no empate em 0 a 0 com o Atlético-MG na última quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão. Apesar do alto volume de chances criadas, o Rubro-Negro não conseguiu sair do zero diante do Galo. A razão pode ser a ausência de um centroavante de referência.

A equipe comandada por Filipe Luís somou 25 finalizações no duelo pelo Campeonato Brasileiro, mas apenas seis foram na direção do gol. Além disso, o Flamengo desperdiçou quatro grandes chances na partida, sendo uma delas a cobrança de pênalti de David Luiz, ainda no primeiro tempo.

No último domingo (10), também contra o Atlético-MG, o cenário foi parecido. Ainda que tenha conquistado a vitória por 1 a 0 e o título da Copa do Brasil, o Flamengo perdeu muitas oportunidades na Arena MRV. Foram 18 finalizações e oito grandes chances de gol - sete desperdiçadas - no jogo decisivo, mas apenas uma bola na rede.

Flamengo sofre sem atacantes

Entre as possíveis razões para a ineficiência ofensiva do Rubro-Negro, podemos analisar a ausência de um atacante de referência. Pedro está fora de ação deste setembro, por conta de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já Gabigol foi afastado pela diretoria e não entrou em campo na quarta-feira, além de ter sido substituído no intervalo no domingo, antes da maioria das chances criadas pelo Flamengo.

Para completar o problema, o camisa 9 tem retorno previsto para o meio do próximo ano, enquanto Gabriel deixará o Flamengo ao final de 2024, com o encerramento de seu vínculo com o clube. Assim, resta Carlinhos como centroavante no elenco principal. Contudo, o ex-Nova Iguaçu tem lidado com problemas físicos, e as atuações com o uniforme rubro-negro não convenceram até aqui.

Desta forma, urge a necessidade do Mais Querido buscar um atacante no mercado para o próximo ano. Mesmo que Carlinhos fosse a opção ideal para o time titular, ter apenas um nome da posição na primeira metade da temporada é inviável.

