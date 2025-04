Casa de apostas patrocinadora master do Flamengo é suspensa provisoriamente

A Secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda suspendeu nesta sexta-feira (11), em caráter provisório, a Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda, que engolba a Pixbet e Flabet, casa de apostas patrocinadora master do Flamengo. A suspensão (de até 90 dias), da portaria (SPA/MF Nº 787/2025), também engloba as empresas: Caixa Loterias S.A. (Betcaixa, Megabet e Xbet Caixa), TQJ-Par Participações Societárias S.A. (Baú Bingo, Tele Sena Bet e Bet Do Milhão) e 7MBR LTDA (Cbet).

Segundo o órgão, a penalidade se deve ao fato das empresas não apresentarem (em trinta dias) os certificados técnicos e sistema de apostas, apostas Esportivas (Sportsbook)/Servidor remoto de jogos (RGS) e Integração, emitidos por entidade certificadora cuja capacidade operacional foi reconhecida pela SPA-MF.

Marca da Pixbet na camisa do Flamengo (Foto: Divulgação)

O período de suspensão é contado a partir da publicação da portaria. Ou seja, essa sexta-feira. Caso as empresas não apresentem as documentações exigidas, terão a revogação da autorização em caráter provisório e no arquivamento definitivo do processo administrativo de autorização das empresas listadas.

A reportagem do Lance! procurou o Flamengo. O clube ainda não se manifestou.

Defesa das casas de apostas se posiciona

Nelson Wilians, advogado que representa juridicamente as empresas de BET, afirmou os certificados técnicos relacionados ao sistema de apostas, ao servidor de apostas esportivas (Sportsbook) e ao servidor remoto de jogos (RGS), conforme exigido na Instrução Normativa SPA/MF nº 3, de 10 de janeiro de 2025, foram apresentados à Secretaria em fevereiro de 2025. A exceção é o certificado de integração, que já foi concluído e juntado ao SIGAP, estando pendente de análise pelo regulador.

Assim, as casas de apostas acreditam que a suspensão deverá ser revista, resultando na publicação de uma portaria que autorize a situação em caráter definitivo, sendo isso que aguardamos de forma confiantes e tranquilos.

Contrato do Flamengo com a Pixbet

Parceiro da Pixbet desde janeiro de 2024, o Flamengo pode receber até R$ 470 milhões para estampar a marca da empresa durante quatro anos, até 2027. Essa semana o clube anunciou que a casa de apostas assumira o espaço de patrocinadora master no uniforme.

