Para contar com apoio da torcida, o Grêmio promove promoções para sócios para o jogo contra o Flamengo, neste domingo (13), às 17h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto para adimplentes, quanto para aqueles que desejam se associar.

Os torcedores que se associarem, presencialmente, no domingo (13), na modalidade "Cadeira", terão 50% de desconto na primeira mensalidade e acesso garantido para o jogo contra o Flamengo. O mesmo vale para os sócios adimplentes das modalidades "Ouro" e "Diamante" que fizerem Upgrade para "Cadeira", cuja mensalidade é a partir de R$ 190,00.

Também no domingo (13), todos os sócios em dia do Grêmio receberão gratuitamente personalização de número e nome caso comprem qualquer camiseta do clube, linha Umbro, na loja do Grêmio, a GrêmioMania Megastore, na Arena. Dentro do estádio, ocorrerá o tradicional sorteio de brindes, por meio do telão, para os sócios que estiverem empunhando sua carteirinha.

Jogo contra o Atlético Grau-PER teve público baixo e protesto

As iniciativas do Grêmio surgem após público baixo na partida contra o Atlético Grau-PER, na última terça-feira (8), na Arena do Grêmio. Apenas 12.385 torcedores acompanharam a vitória gremista, por 2 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Protesto da torcida do Grêmio no jogo contra o Atlético Grau-PER. (Foto: Reprodução/X)

Também houve vaias e protestos durante a partida. Na arquibancada, torcedores levaram uma faixa com os dizeres: "ingresso de elite caro = povão na rua; respeitem a torcida".