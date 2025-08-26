Triunfo com superioridade confirma: Flamengo está no caminho certo dos títulos

O Flamengo não só demonstrou o seu valor, mas deixou claro para os adversários, na goleada por 8 a 0 contra o Vitória, que está no caminho certo para conquistar os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Líder absoluto em um e nas quartas em outro, a equipe de Filipe Luís chega no momento ápice da temporada com alto nível de qualidade técnica e, principalmente, de intensidade.

Durante toda a partida contra o Vitória, o Flamengo teve 73% de posse de bola, com 20 finalizações (11 no gol), oito escanteios e apenas uma defesa do goleiro. Um domínio completo do time carioca, que não deu espaço em nenhum momento para o adversário.

- Realmente foi um jogo fantástico, completíssimo em todos os sentidos. Os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos e isso obviamente nocauteou o adversário. O que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tirar a bola do adversário, fazer gols - disse Filipe Luís após a partida.

Atuação brilhante de reforços que chegaram no meio do ano

O triunfo no Maracanã contou com um desempenho que beirou à perfeição do elenco rubro-negro. Além de Pedro e Arrascaeta, outros grandes nomes do Flamengo nessa vitória foram Samuel Lino, Jorginho e Saúl, jogadores contratados na janela do meio do ano.

Samuel Lino teve cinco participações em gols

Samuel Lino, que esteve na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, não demonstrou, pelo menos em campo, estar abalado pela ausência na lista principal. O atacante balançou a rede do Vitória duas vezes, e deu assistências para dois gols de Pedro e um de Arrascaeta. Ou seja, participou de cinco dos oito tentos no Maracanã.

Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Jorginho: 130 passes certos

Apesar de não balançar a rede e nem dar assistência, Jorginho fez mais uma grande partida com a camisa do Flamengo. O meia ítalo-brasileiro, que jogou ao lado de Saúl, foi fundamental na transição da defesa ao ataque. Em todo o jogo, ele acertou 130 de 135 passes que tentou, com um aproveitamento de 96%. Passes esses que, em sua maioria, aconteceram com velocidade e triangulações, dificultando ainda mais para o time adversário.

Saúl ovacionado pelos torcedores

O espanhol mais querido da torcida rubro-negra, Saúl também foi muito bem nesta segunda. Desde que ele virou titular no meio-campo, o time de Filipe Luís, em três jogos, marcou 10 gols e sofreu apenas um. E isso passa muito pela participação do atleta na equipe.

Contra o Vitória, Saúl iniciou a jogada do primeiro gol, tocando de primeira para Arrascaeta, que deixou Pedro em grande chance de finalizar. Ao ser substituído no segundo tempo, o espanhol foi ovacionado pelos torcedores no Maracanã.

Filipe Luís enalteceu a adaptação dos reforços

Após o confronto no Maracanã nesta segunda-feira, Filipe Luís enalteceu a partida de Samuel Lino, Saúl e Jorginho, e detalhou o momento que a equipe vive na temporada.

- Quando chegam muitos jogadores novos e o grupo tem entradas e saídas, ele se transforma, se renova. Muitas vezes existe um período que parece que o grupo está encontrando nova alma. Esse momento passou, passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais. Os jogadores novos estão se adaptando à cidade. Mas isso tudo também tem uma parte negativa onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar sua melhor versão dependendo do jogador que tem do lado. Teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada com as oitavas da Libertadores. Junto com essa nova identidade veio a confiança. Agora o grupo está muito fortalecido com isso - disse o treinador.

Números do Flamengo no Brasileirão

⚔️ 20 jogos

🚥 14V - 4E - 2D (!)

📊 76.7% aproveitamento (!)

⚽️ 44 gols (!)

🚫 9 gols sofridos (!)

🧤 12 jogos sem sofrer gol (!)

🥅 50 grandes chances (!)

👟 14.8 finalizações /j (!)

⚠️ 8.7 finalizações sofridas /j (!)

⏳ 62.5% posse de bola

