O Flamengo informou que o zagueiro Léo Ortiz precisou ser substituído durante o duelo com o Santos nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada no Brasileirão, por dores na região glútea. O camisa 3 deixou o campo no intervalo do jogo e deu lugar para Léo Pereira.

Até o momento, o clube não deu detalhes da gravidade do problema do jogador, que deve ter condição reavaliada no Rio de Janeiro. O Fla enfrenta o Fluminense no próximo domingo (20), no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos x Flamengo: como foi o primeiro tempo?

O primeiro tempo na Vila Belmiro contou com um Flamengo dominante em campo. A equipe carioca contou com 74% de posse de bola nos primeiros 46 minutos de jogo. Enquanto isso, o Santos buscou jogar no contra-ataque, com Neymar como o jogador mais próximo ao campo de ataque.

A melhor chance rubro-negra foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Danilo, de cabeça, obrigou Brazão fazer uma grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deu trabalho ao goleiro Rossi aos 29'. Em passe interceptado por Deivid Washington, o atacante fez tabelinha com Neymar e chutou cruzado, mas parou o argentino.

