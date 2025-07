O técnico Filipe Luís concedeu entrevista coletiva após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do favoritismo e do amplo domínio da posse de bola ao longo da partida, o Rubro-Negro não conseguiu furar a defesa adversária.

Com o revés, o Flamengo permanece com 27 pontos e pode perder a liderança ao fim da rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo na Vila Belmiro contou com um Flamengo dominante em campo. A equipe carioca contou com 74% de posse de bola nos primeiros 46 minutos de jogo. Enquanto isso, o Santos buscou jogar no contra-ataque, com Neymar como o jogador mais próximo ao campo de ataque.

A melhor chance rubro-negra foi aos 41 minutos. Após cobrança de falta de Luiz Araújo, Danilo, de cabeça, obrigou Brazão fazer uma grande defesa, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deu trabalho ao goleiro Rossi aos 29'. Em passe interceptado por Deivid Washington, o atacante fez tabelinha com Neymar e chutou cruzado, mas parou o argentino.

Filipe Luís (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Segundo tempo

O Flamengo voltou para a segunda etapa com o pé no acelerador. Logo nos primeiros minutos, uma rápida troca de passes entre Plata, Jorginho e Arrascaeta, o uruguaio, de calcanhar, o camisa 50 chutou de cavadinha, mas a bola desviou no goleiro santista e saiu do caminho do gol.

No decorrer do segundo tempo, o Santos começou a sair mais para o jogo, buscando o erro do adversário e saindo na velocidade. Aos 32 minutos, Neymar aproveitou bobeada do goleiro Rossi, pegou e rebote e acertou um forte chute, mas o rubro-negro conseguiu se redimir. O gol do camisa 10 saiu aos 39'. O Menino da Vila recebeu passe de Guilherme, tirou Varella e Léo Pereira da jogada e chutou para o fundo da rede. Esse foi o primeiro gol de Neymar neste Brasileirão.