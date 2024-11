Jayme de Almeida é atração do Museu Flamengo neste sábado

Jayme de Almeida tirando foto com torcedor do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 16/11/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Museu Flamengo, localizado na Gávea, sede social do clube, recebeu a presença ilustre de Jayme de Almeida neste sábado (16). O ex-jogador e treinador, ídolo dos rubro-negros, tirou fotos e deu autógrafos no local.

- Estou muito feliz. Fui criado aqui no Flamengo, meu pai jogou no clube. Aqui praticamente é a minha casa. Aliás, eu morei aqui perto, no Leblon, do lado. Estou muito feliz pela torcida, pelo carinho aqui comigo - disse Jayme de Almeida.

A presença de Jayme no Museu Flamengo faz parte de uma ação do clube para prestigiar grandes ídolos. Anteriormente, Leandro, Adílio e Mozer, por exemplo, estiveram presentes no local. Os torcedores que visitam o museu podem encontrar os ex-jogadores.

Jayme de Almeida com torcedora do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

História de Jayme de Almeida no Flamengo

Revelado pelo clube carioca, Jayme de Almeida, que atuava como zagueiro, disputou 198 partidas com a camisa rubro-negro, com três gols marcados. Neste período, entre 1973 e 1977, conquistou o título carioca de 1974.

Já como treinador, foi campeão da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014.