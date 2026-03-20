Corinthians x Flamengo – Palpites, análise e odds (22/03)

O Encontro das Nações ganha clima de decisão na oitava rodada do Brasileirão 2026. Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, no domingo, às 20h30 (horário de Brasília), em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos opostos. O Timão chega pressionado após seis jogos sem vencer e vê crescer a cobrança sobre Dorival Júnior.

Do outro lado, o Flamengo vive cenário bem mais positivo. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro engatou quatro vitórias consecutivas na competição e chega embalado para mais um teste importante fora de casa.

A diferença na tabela reforça esse contraste. O Flamengo ocupa a quarta posição, com 13 pontos em seis jogos, e ainda tem uma partida a menos. Já o Corinthians aparece em nono lugar, com nove pontos em sete rodadas disputadas.

Uma vitória do atual campeão brasileiro pode deixar a equipe a apenas um ponto do líder Palmeiras. Para o Timão, um novo tropeço significaria ampliar a crise e se aproximar da metade inferior da tabela logo neste início de campeonato.

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Análise da partida

O Corinthians não vence há seis partidas considerando todas as competições. São quatro empates e duas derrotas nessa sequência, que inclui o 0 x 2 para o Coritiba em casa e o 0 x 0 com a Chapecoense em Chapecó, na última quinta-feira.

A campanha no Brasileirão traduz a irregularidade: duas vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento de 42% coloca o time a dez pontos do líder com apenas uma rodada a menos.

Em casa, a situação preocupa. O Timão tem apenas uma vitória em três jogos como mandante na competição, com duas derrotas na Neo Química Arena. A torcida protestou nas últimas apresentações e Dorival Júnior admitiu publicamente que o elenco precisa reagir.

O Flamengo vive outro momento. Desde que Leonardo Jardim assumiu o comando, a equipe não perdeu e, mais impressionante, não sofreu sequer um gol. São quatro jogos de invencibilidade sob o português, que conquistou o Campeonato Carioca nos pênaltis contra o Fluminense e depois venceu Cruzeiro (2 x 0), Botafogo (3 x 0) e Remo (3 x 0) pelo Brasileirão.

Os números no Nacional justificam o otimismo rubro-negro. Em seis partidas, quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota (na estreia, sob Filipe Luís, contra o São Paulo). A média de 2,16 pontos por jogo é a melhor do campeonato, superior à do líder Palmeiras.

Com duas partidas adiadas (rodadas 4 e 5), o Flamengo tem a chance de se aproximar do topo caso continue pontuando. O calendário apertado por conta dos compromissos no Carioca não impediu a evolução tática clara sob Jardim.

Outros palpites para Corinthians x Flamengo

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Confrontos diretos

O histórico geral do Clássico das Nações é extenso: 158 jogos, com 67 vitórias do Flamengo, 56 do Corinthians e 35 empates. A média de gols no confronto é de 2,94 por partida.

Nos últimos 20 encontros, o domínio rubro-negro é evidente. Desde 2019, são 12 vitórias do Flamengo, cinco empates e apenas três triunfos corintianos.

Na Neo Química Arena, porém, o equilíbrio é maior. Em 16 duelos no estádio, são seis vitórias do Flamengo, cinco do Corinthians e cinco empates. Poucas equipes visitantes têm retrospecto tão positivo em Itaquera quanto o Rubro-Negro.

O último confronto aconteceu em 1º de fevereiro de 2026 pela Supercopa Rei. O Corinthians venceu por 2 x 0 no Mané Garrincha, em Brasília, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto. Foi a primeira vitória alvinegra sobre o Flamengo desde setembro de 2024.

Pelo Brasileirão 2025, o Flamengo levou a melhor nos dois turnos: 4 x 0 no Maracanã (primeiro turno) e 2 x 1 na Neo Química Arena (returno), com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.

Notícias do Corinthians e Flamengo

Corinthians: desfalques e dúvidas

Dorival Júnior poupou titulares contra a Chapecoense pensando neste confronto. Memphis Depay, Gabriel Paulista, André Carrillo e Kaio César ficaram em São Paulo treinando. A estratégia teve custo: mais um resultado sem vitória.

O atacante Kaio César tem um incômodo na coxa direita e será reavaliado. André Carrillo sente desconforto no adutor e também é dúvida. Memphis Depay convive com problemas no joelho e, segundo Dorival, joga com dificuldades. O próprio treinador reconheceu que o holandês precisa de cuidados para não ficar indisponível por longo período.

Yuri Alberto voltou a campo em Chapecó após ficar fora por um mês. Jogou os 90 minutos, teve duas finalizações e venceu sete dos dez duelos que disputou. O retorno do artilheiro é a principal notícia positiva para o Corinthians.

A chegada de Jesse Lingard ainda não se concretizou em campo. O inglês depende de liberação médica. Matheus Pereira é outra interrogação, sem previsão confirmada de retorno.

Escalação provável do Corinthians (4-3-2-1): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André e Breno Bidon; Kaio César (Rodrigo Garro), Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo: desfalques e dúvidas

Leonardo Jardim terá duas baixas importantes por suspensão. O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar acumularam três cartões amarelos e ficam de fora. Perder a dupla titular no setor defensivo é significativo, especialmente considerando que o time não sofre gol há quatro jogos.

Vitão deve substituir Léo Pereira na zaga, ao lado de Léo Ortiz, que vem de gol contra o Remo. No meio, Evertton Araújo é o substituto natural de Pulgar, embora De La Cruz possa ganhar a vaga caso Jardim opte por mais mobilidade.

Bruno Henrique segue tratando uma pubalgia e está fora. Saúl Ñíguez não joga em 2026 por conta de cirurgia no calcanhar e ainda está em fase de transição.

Emerson Royal foi titular na quinta-feira e Varela tende a ganhar a posição no domingo para rotação. Ayrton Lucas e Alex Sandro disputam a lateral esquerda.

Escalação provável do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Destaques individuais de Corinthians x Flamengo

Jogador destaque · Corinthians Memphis Depay 2 Gols no Brasileirão 2026 Decisivo Gols em jogos grandes na Copa do Brasil 2025 3,1 Finalizações por jogo no Brasileirão Alerta Joelho sob monitoramento da comissão médica Jogador destaque · Flamengo Pedro 4 Gols no Brasileirão 2026 150+ Gols na história do Flamengo Titular Retomou a posição sob Leonardo Jardim 3 jogos Sequência marcando gol pelo Brasileirão

Os técnicos

Dorival Júnior enfrenta o momento mais delicado desde que assumiu o Corinthians. Campeão da Copa do Brasil 2025 e da Supercopa Rei 2026, o treinador colecionou méritos, mas a sequência sem vitórias no Brasileirão corroeu a confiança. Ele ainda conta com respaldo da diretoria, mas outra derrota em casa, justamente para o Flamengo, pode tornar a situação insustentável.

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo em situação delicada, substituindo Filipe Luís após resultados ruins no Carioca e na estreia do Brasileirão. Em pouco tempo, transformou a equipe. A principal mudança foi defensiva: o time se tornou compacto, com marcação alta e transições rápidas. O treinador português já comandou o Monaco em uma semifinal de Champions League e trouxe métodos europeus que encaixaram rápido no elenco rubro-negro.

A diferença de fase entre os treinadores pode ser um fator no jogo. Dorival precisa de resultado para sobreviver. Jardim pode administrar a partida com a tranquilidade de quem não perde desde que chegou.

Análise tática

O Corinthians de Dorival costuma atuar no 4-3-3, com Memphis flutuando entre a ponta e o centro do ataque. O time tenta construir pelo chão, mas tem sido lento na transição e previsível no terço final. A troca de passes no meio-campo demora para encontrar as opções ofensivas.

O Flamengo sob Jardim é mais direto. Abandonou a posse prolongada que marcava a era Filipe Luís e adotou um futebol vertical, com passes longos e transições rápidas. A compactação defensiva é a marca registrada: todos recuam, inclusive meias e atacantes, formando um bloco sólido.

O confronto tático mais relevante é a saída de bola do Corinthians contra a pressão do Flamengo. Se o Rubro-Negro conseguir roubar a bola no campo adversário, terá espaços enormes para explorar com Samuel Lino e Luiz Araújo. Se o Corinthians conseguir superar a primeira linha de marcação, encontrará espaço nas costas dos laterais, especialmente se Varela e Ayrton Lucas avançarem.

A ausência de Pulgar e Léo Pereira pode reduzir a capacidade defensiva do Flamengo, abrindo brechas que não existiam nos últimos jogos. Vitão e Evertton Araújo são jogadores competentes, mas a entrosamento da dupla titular era um dos pilares da sequência sem sofrer gols.

Para o Corinthians, a chave é manter Memphis Depay entre as linhas e explorar a velocidade de Yuri Alberto e Kaio César nos espaços. Quando enfrenta times que atacam, o Timão historicamente rende melhor do que contra equipes fechadas. O Flamengo dificilmente vai jogar recuado, o que pode abrir o jogo e beneficiar ambos os ataques.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Flamengo

🎯 Palpite do Lance! Corinthians 1 x 2 Flamengo O Flamengo chega embalado e com a melhor média de pontos do Brasileirão 2026. Mesmo com os desfalques de Léo Pereira e Pulgar, a qualidade do elenco de Jardim deve ser suficiente para buscar a vitória fora de casa. O Corinthians tende a reagir diante da pressão por resultado, mas a organização defensiva rubro-negra é superior. O Flamengo não sofre gol há quatro jogos consecutivos sob Leonardo Jardim

jogos consecutivos sob Leonardo Jardim O Corinthians tem apenas uma vitória em três jogos como mandante no Brasileirão 2026

vitória em jogos como mandante no Brasileirão 2026 A média de gols do clássico é de 2,94 por partida no histórico geral

por partida no histórico geral O Flamengo venceu 12 dos últimos 20 confrontos contra o Corinthians desde 2019 Previsão final: Flamengo conquista os três pontos fora de casa e encosta na liderança do Brasileirão, enquanto o Corinthians segue pressionado na parte intermediária da tabela.

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x Flamengo