Presidente do Flamengo defende renovação de Bruno Henrique: 'Lugar dele é aqui'

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, tem contrato com o clube carioca até o fim deste ano. Apesar do atacante afirmar que ainda não se reuniu com a diretoria carioca para iniciar as conversas pelo novo vínculo, o Rubro-Negro já demonstrou o desejo pela permanência do jogador. Nesta quinta-feira (19), Bap, presidente do Flamengo, durante a cerimônia do sorteio da fase de grupos da Libertadores, abordou o tema e não escondeu o seu desejo.

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— A intenção do Flamengo é ficar com o Bruno Henrique até quando ele queira jogar bola. É isso, simples assim. Para além disso (dos títulos), o Bruno tem um amadorismo na alma que nos encanta, para além do que o torcedor vê em campo. É um cara muito importante para o elenco, para unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui — disse Bap, presidente do Flamengo, em entrevista à "Paramount".

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Durante esta semana, o atacante Bruno Henrique usou as redes sociais para se manifestar após a circulação de rumores envolvendo uma suposta recusa à primeira proposta de renovação contratual com o Flamengo. O camisa 27 foi direto ao ponto e negou qualquer avanço nas tratativas até o momento.

- A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí - publicou o jogador.

Bruno Henrique disputa bola com Bruno Fuchs, na final entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Luis Acosta/AFP)

A versão do estafe do atleta foi reforçada pelo empresário do jogador, que também se pronunciou por meio das redes sociais. Em nota, a agência responsável pela carreira de Bruno Henrique negou que qualquer proposta tenha sido apresentada até agora. A empresa ainda criticou a disseminação de informações falsas e reiterou o respeito ao Flamengo.

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- O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo - destacou o comunicado.

Apesar das recentes especulações, a situação de Bruno Henrique ainda está em estágio inicial. Sem proposta oficial até agora, tanto o jogador quanto seu estafe mantêm postura tranquila e aguardam o início das conversas. Por se tratar de um ídolo do clube, as partes não devem ter problemas para tratar de um novo contrato.

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