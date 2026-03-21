Corinthians tenta reação contra o Flamengo após pior sequência com Dorival

O Corinthians entrará em campo no próximo domingo (22), na Neo Química Arena, contra o Flamengo, pressionado. Sem vencer há seis jogos, a equipe comandada por Dorival Júnior tenta dar uma resposta ao torcedor.

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Esse é o momento de maior dificuldade da equipe desde o período de vitórias vivido pelo treinador, nos títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, quando venceu Vasco e Flamengo, respectivamente, nas decisões.

Agora, são seis partidas sem vencer: Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino, Coritiba, Santos e Chapecoense. Essa sequência, inclusive, conta com a eliminação da equipe no Campeonato Paulista, que impediu o bicampeonato estadual.

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No Campeonato Brasileiro, a equipe acumula tropeços e caiu da terceira para a nona colocação, com sete pontos: duas vitórias, três empates e duas derrotas. O time marcou seis gols e sofreu outros seis.

Somando toda a passagem do treinador pelo Timão, esta é a maior sequência de jogos sem vitória no clube.

6 jogos 4E | 2D 22% de aproveitamento 3 gols marcados (0.5 por jogo) 6 gols sofridos (1.0 por jogo)

Corinthians e Chapecoense empataram em 0 a 0 (Foto: Gilson Freitas/Agência F8/Gazeta Press)

Dorival seguro no cargo?

Após o confronto diante da Chapecoense, no empate por 0 a 0 fora de casa, Dorival Júnior concedeu uma entrevista contundente. Ao ser questionado sobre a pressão no cargo e uma possível demissão, o treinador foi direto e deixou qualquer decisão nas mãos da diretoria.

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— Fala com a diretoria do clube. Estou aqui, fazendo o meu melhor, tentando dar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria achar conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo. Estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi ano passado. As cobranças foram muito grandes, mesmo sabendo que não teríamos contratações, que tínhamos 12 jogadores no departamento médico, e foram iguais. Mas no final comemoraram. O importante é como finaliza, não como inicia os campeonatos — disse Dorival Júnior.

— Se eles acreditarem e confiarem, podem ter certeza de que os resultados vão acontecer. Eu não sou bobo, não, e sei como fazer. Sei como chegar. Eu acho que já mostrei em algumas oportunidades, para muitas pessoas, que eu sei como chegar em finais de competições — completou.

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