Bruno Henrique poderia ter recebido cartão em quatro lances do jogo suspeito, diz PF

Indiciado pela Polícia Federal em caso de fraude em apostas, Bruno Henrique poderia ter levado cartão em vários momentos do jogo suspeito. Segundo a PF, o atacante do Flamengo poderia ter sido advertido em outras quatro oportunidades na partida contra o Santos no Brasileirão de 2023. A informação é do portal "g1".

De acordo com a PF, apostadores ficaram preocupados com a demora do atacante em receber o cartão amarelo, no segundo tempo daquela partida. Na troca de mensagens, os suspeitos se mostraram impacientes com os lances envolvendo Bruno Henrique, que só foi advertido nos acréscimos do jogo.

Primeiro lance: 5°/2T

Gabigol e Bruno Henrique discutiram com o árbitro Rafael Klein por conta da marcação de uma falta, mas apenas Gabriel foi advertido com cartão amarelo.

Segundo lance: 18°/2T

Bruno Henrique cometeu uma falta dura no lateral João Lucas.

Terceiro lance: 22°/2T

Novamente uma reclamação acintosa do atacante com Rafael Klein.

Quarto lance: 35°/2T

Bruno Henrique derrubou jogador do Santos, o árbitro marcou a falta, e o atacante chutou a bola para longe.

Na investigação, a Polícia Federal descobriu mensagens trocadas entre Wander Nunes Pinto Júnior, irmão de Bruno Henrique, e o amigo Claudinei Vítor Mosquete Bassan. Os dois conversaram durante o jogo e reclamaram da demora de Rafael Klein em dar o cartão amarelo ao atacante.

"Que juiz desgraçado", diz Claudinei. "Já era pra ter dado e tá nessa p… aí", diz Wander. "Deve tomar agora", responde Claudinei.

O caso envolvendo Bruno Henrique

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas. Agora, o relatório da PF será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos)

Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos).