Apesar de denúncias, Maracanã e Flamengo abraçam Bruno Henrique

Mesmo sendo indiciado pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas, Bruno Henrique segue com moral no Flamengo. O atacante, que iniciou a partida contra o Juventude no banco na última quarta-feira (16), foi ovacionado pela torcida presente no Maracanã a entrar em campo no segundo tempo.

O camisa 27 substituiu Gonzalo Plata aos 35 minutos da segunda etapa - quando o Fla já havia feito cinco dos seis gols da goleada - e teve o nome entoado pelos torcedores rubro-negros no estádio. Discreto enquanto teve em campo, viu Pedro fechar o caixão em 6 a 0.

Antes da partida, o Lance! questionou torcedores do Flamengo sobre como foi recebida a notícia do indiciamento de Bruno Henrique no caso. Em maioria, os flamenguistas afirmam esperar que o atacante seja inocente das acusações e reforçaram a idolatria do jogador.

— Me pegou de surpresa, né? A gente está torcendo para que ele não seja punido, para continuar conquistando nossos títulos e indo para cima. Hoje ele vai guardar — disse Anderson.

— Espero que essa notícia seja a maior fake news, espero que ele possa de destacar dentro de campo e mostrar aos críticos o futebol dele — disse Davi, outro torcedor.

Contudo, existem aqueles que acreditam nas provas apresentadas pelo relatório da PF e as julgam suficientes para que o camisa 27 seja afastado do clube.

— É lamentável essa situação do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo deveria afastar o jogador. Merece ser afastado, porque as provas são contundentes, infelizmente. A gente fica triste com isso — declarou Roberto.

Filipe Luís e Danilo elogiam Bruno Henrique

Além dos torcedores, Bruno Henrique também tem apoio interno no Rubro-Negro. Em entrevista coletiva após a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, Filipe Luís afirmou que conversou com o atacante e pediu "presunção de inocência".

— Eu conversei com ele. Está normal, absolutamente normal. Ele se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista no ano passado, repito a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e está absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, é jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim — afirmou o técnico do Flamengo.

Outro que elogiou o camisa 27 foi Danilo. O zagueiro disse que o companheiro é "do bem", exaltou a postura de Bruno Henrique dentro do clube e declarou que a equipe tem de dar suporte ao atacante neste momento.

— Nosso papel não é julgar. É dar suporte. É nosso companheiro. Ele é do bem. Me surpreendeu muito o tamanho que ele tem aqui no Flamengo. Ele ajuda os mais jovens, ajuda o ambiente. A questão é profunda e passa por uma educação geral nas categorias de base para investir numa conscientização grande. Eu só espero que o Bruno esteja bem e com a cabeça boa, porque ele é um cara do bem — opinou Danilo.

