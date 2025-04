Bruno Henrique falta depoimento na PF e afirmou que prefere não ser ouvido

Apesar da solicitação da Polícia Federal (PF) para que Bruno Henrique comparecesse para um depoimento sobre sue possível envolvimento em um esquema de manipulação de cartão, o atacante do Flamengo recusou e não conversou com as autoridades. O jogador seria ouvido no dia 1º de abril pelos investigadores. A escolha de não conversar com a PF não infringe nenhuma norma, já que a presença nesse tipo de depoimento é opcional.

O encontro estava marcado para às 15h daquela terça-feira, que foi a última oitiva antes da conclusão das investigações, o que resultou na divulgação oficial do inquérito contra o jogador, acusado de forçar uma punição por cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023. As informações são do portal Metrópoles.

O veículo afirma que Bruno Henrique solicitou a seus advogados que recusassem qualquer convite para comparecer ao depoimento da Polícia Federal. Um posicionamento por escrito seria entregue às autoridades, mas isso também não aconteceu. O documento analisado pelo Metrópoles diz que o atacante informou aos investigadores que estaria em atividade no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, para o tratamento de uma lesão, o que o impediria de comparecer à delegacia.

Bruno Henrique ainda não se manifestou sobre o caso. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Essa foi a segunda vez que Bruno Henrique foi convidado a prestar um depoimento para se posicionar sobre o caso. Em 2024, quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda tinha investigações abertas sobre o caso, o atacante, por meio dos seus advogados, se declarou inocente.

No começo de novembro do ano passado, a defesa do jogador do rubro-negro carioca emitiu uma alegação de inocência ao STJD, elencando as razões que provariam que Bruno Henrique não teve qualquer envolvimento com manipulação de cartão amarelo.

- Chamaria a atenção a frieza da qual o atleta teria que dispor para aguardar os acréscimos do segundo tempo para perpetrar a ilegalidade pretendida, inclusive correndo o risco de que a partida fosse encerrada antes de ter consumado o ato - disse a defesa.

Alegação de inocência

O jogador falou sobre o caso uma única vez. Após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, na segunda semana de novembro, Bruno Henrique conversou com o canal SporTV ainda na Arena MRV, em Belo Horizonte, e afirmou que foi pego de surpresa pelo anúncio das investigações da Polícia Federal contra ele próprio.

- Recebi (a notícia da acusação) de uma forma agressiva. Não esperava da forma que foi. Mas acredito na justiça lá de cima. Deus sempre esteve comigo. Minha vida e a minha trajetória, desde que comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Mas Deus sempre esteve comigo. Estou tranquilo em relação a isso, junto com meus advogados, empresários e pessoas que estão nessa batalha comigo. Peço que a justiça seja feita. Separar o fora de campo de dentro de campo. - disse após a decisão.

O jogador seguiu afirmando que sempre viveu uma vida humilde e que sempre respeitou todos em sua carreira como atleta de futebol.

- Como falei agora, tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente. Porque da forma que foi não é fácil. Sempre tive uma vida difícil. Nunca foi fácil para mim. Cheguei com muita humildade e respeitando todo mundo e assim vai ser daqui para frente até quando eu parar de jogar. Só tenho que agradecer a Deus pela minha vida e da minha família. Estou muito feliz pelo título - comentou Bruno Henrique à emissora. Na sequência, cravou a inocência.

- Sim (afirma ser inocente).

Bruno Henrique é investigado por cartão amarelo contra o Santos, em 2023. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Bruno Henrique ainda não se manifestou

Após a divulgação da notícia do inquérito desta terça-feira (15), a assessoria do jogador garantiu que o mesmo não irá se posicionar. O Flamengo lançou nota oficial no fim do dia dizendo que não foi comunicado por qualquer autoridade pública sobre o indiciamento e diz ter ficado sabendo pela imprensa. Veja a nota na íntegra:

"O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique.

O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito."