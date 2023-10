Com o desejo de fazer seu último bom contrato e se aposentar no Flamengo, Bruno Henrique deseja um vínculo de três anos, e o Flamengo ofereceu bastante resistência no quesito. Uma longa rodada de conversas girou em torno de uma melhora na proposta do clube, que subiu o tempo para dois anos. O atacante, no entanto, bateu o pé e 'não abrir mão' do pedido inicial: três anos. As conversas, então, estagnaram.