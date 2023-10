O jogo será o primeiro clássico do técnico Tite à frente do Flamengo. O ex-treinador da Seleção Brasileira estreou com vitória na quinta-feira (19), sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, no Mineirão. Já o técnico Ramón Díaz comanda o Vasco em seu segundo clássico. No primeiro, o time venceu o Fluminense, por 4 a 2, no Nilton Santos. O treinador argentino vai estrear no Maracanã, comandando o Cruz-Maltino, já que na última vez que o time jogou no estádio, esteve suspenso e viu o filho e auxiliar, Emiliano Díaz, liderar a equipe para a vitória sobre o Atlético-MG, por 1 a 0.