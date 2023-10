O técnico Ramón Díaz vai estrear no Maracanã, sob o comando do Vasco. O treinador estava suspenso e desfalcou a comissão técnica na vitória sobre o Atlético-MG. Neste domingo (22), o argentino estará à beira do campo contra o Flamengo, em seu primeiro Clássico dos Milhões, que marcará o reencontro do argentino com o Rubro-Negro, rival que costuma ter boas recordações.