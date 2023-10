Às vésperas do Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco da Gama se preparam para um duelo digno de um clássico domingo de futebol brasileiro. No dia 22 de outubro, as equipes medem forças no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão, e jogadores que dão o equilíbrio para Rubro-Negro e Cruz-Maltino podem fazer a diferença na partida. São eles: Erick Pulgar e Paulinho.