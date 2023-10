Tite tem pela frente seu primeiro clássico como técnico do Flamengo. Neste domingo (22), às 16h, o Rubro-Negro encara o Vasco no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão. O Lance! faz um levantamento do retrospecto do treinador nos grandes clássicos do Brasil e também na Seleção.