Bruno Henrique, do Flamengo, se pronuncia após liberação do STJD

Liberado a atuar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento por suposto favorecimento em apostas, Bruno Henrique marcou um dos gols da vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Sport, neste sábado (15), na Arena Pernambuco. O atacante se pronunciou e afirmou querer esquecer do caso.

continua após a publicidade

➡️ ➡️ Flamengo celebra 130 anos com ações especiais na Gávea

— O que eu quero fazer agora é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás. Me preparar cada dia mais para conquistar esse título (Libertadores) que todos nós queremos. Não tenho palavras para a torcida, é gratidão eterna, todo o carinho desde 23 de janeiro de 2019, quando cheguei aqui, o carinho era presente, fica aqui minha gratidão sempre por todos nós rubro-negros. Que a gente possa continuar trilhando essa linda história — disse o jogador, após o jogo, em entrevista coletiva.

— Se eu pudesse eu abraçava os 45 milhões de torcedores. Esse é o meu pensamento. Aquele carinho quando cheguei em Recife mostrou que era aquilo que eu precisava, que era mostrar essa gratidão aquelas poucas pessoas que estavam na porta do hotel. Aquele abraço foi para representar um abraço nos 45 milhões — completou.

continua após a publicidade

Bruno Henrique afirmou que a única resposta que precisar dar, agora, é ao Flamengo. O jogador falou sobre o clima no qual seu caso vinha sendo tratado nos últimos meses.

— A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, jornalistas falaram de uma forma muito pesada a todo tempo. Vi muita raiva e ódio o tempo, que Deus possa abençoar eles. A resposta que tenho que dar é para o Flamengo, e é isso que vou fazer daqui para frente — destacou.

continua após a publicidade

Bruno Henrique, do Flamengo, durante julgamento no STJD (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Julgamento de Bruno Henrique

Em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que teve início na segunda-feira (10) e finalização na quinta-feira (13), sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi absolvido, por 6 votos a 3, no artigo 243-a, que prevê punição de jogos. Diante deste cenário, o atleta, que participou remotamente, está liberado para atuar nas partidas do time carioca.

No início desta semana, o julgamento, que contou com a presença do jogador do Flamengo, foi paralisado após o auditor Marco Aurélio Choy pedir vista do processo. Anteriormente, o relator, Sergio Furtado Filho, já havia votado pela absolvição de Bruno Henrique no artigo 243-a, que prevê punição de até 12 jogos. Por outro lado, pediu a punição ao jogador no artigo 191, com multa de R$ 100 mil, mas sem punição em jogos.

Bruno Henrique valorizou o trabalho nos bastidores com profissionais da saúde para que a situação não o abalasse enquanto o recurso ia a julgamento. Agora, ele fica à disposição de Filipe Luís para o restante da temporada.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Primeiramente, minha família foi muito importante para mim. O clube também, com o Paulo (Ribeiro), é o nosso terapeuta, foi uma pessoa que falou bastante comigo. Tenho uma pessoa fora do clube, a minha terapeuta, que me ajudou a ter o foco só dentro de campo. Claro que em alguns momentos isso me atrapalhou, mas eu estava ali para dar meu melhor. Essa blindagem foi muito importante para mim. Só tenho a agradecer à minha família e a Deus, só estou hoje no futebol por Deus. É Deus que me define, é Deus que pode me julgar e Deus que sabe a hora que posso parar ou não.