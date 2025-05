Bruno Henrique, do Flamengo, presta depoimento ao STJD em caso de apostas

Bruno Henrique prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (29), no inquérito que investiga suposto esquema de manipulação de apostas esportivas. O jogador do Flamengo é suspeito de forçar cartão amarelo para beneficiar apostadores, entre eles o irmão dele, em 2023.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís destaca ansiedade do Flamengo em vitória na Libertadores

O atacante e outras testemunhas foram convocados a depor na última semana, em audiência marcada para a última segunda-feira (26). Contudo, o atleta não compareceu e pediu remarcação, pois o horário coincidia com treinamento do Rubro-Negro no CT Ninho do Urubu. De folga nesta quinta-feira (29), Bruno Henrique compareceu de forma virtual e aguarda às próximas movimentações do processo.

Entenda do caso Bruno Henrique

O STJD abriu um inquérito para investigar o atacante do Flamengo por suposta manipulação de apostas esportivas no último dia 7. Ele teria forçado cartão amarelo em partida contra o Santos, em outubro e 2023, para beneficiar apostadores. O Tribunal recebeu as provas da Polícia Federal (PF) e, após investigação, decidirá se será apresentada denúncia ao jogador e envolvidos.

continua após a publicidade

Investigadores da PF encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas. Agora, o relatório da PF será analisado Ministério Público do Distrito Federal.

continua após a publicidade

Pedido de arquivamento e anulação do processo

Recentemente, a defesa de Bruno Henrique solicitou o arquivamento e a anulação do processo que corre na Justiça do Distrito Federal. O pedido pela anulação, protocolado em segunda instância, é pela transferência do caso da Justiça Estadual para a Justiça Federal do DF.

Além disso, a defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, solicitou a anulação de todas as decisões tomadas até agora pela Justiça Estadual e que as provas obtidas nessas decisões também sejam retiradas do processo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo