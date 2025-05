O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu inquérito para investigar Bruno Henrique, atacante do Flamengo, por suposta manipulação de apostas esportivas. O Tribunal recebeu as provas da Polícia Federal na última segunda-feira (5).

A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!. Agora, o STJD nomeará um auditor para tocar a investigação contra o atleta. O jogador pode ser enquadrado no artigo 243, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), cujas possíveis penas vão de multa à suspensão de seis meses a dois anos.

Os documentos da PF chegaram ao STJD após decisão da Justiça do Distrito Federal na última quinta-feira (1º), que autorizou o compartilhamento deles com o STJD e a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, instalada no Senado. Foi negado, ainda, pedido de sigilo feito pela defesa de Bruno Henrique.

Em contato com o Lance!, os representantes do jogador do Flamengo afirmaram que ainda não foram informados da abertura do inquérito pelo STJD.

Entenda o caso Bruno Henrique

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas. Agora, o relatório da PF será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

