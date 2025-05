Bastidores: veja o que pesou para o retorno de Rodrigo Caio ao Flamengo

Vitorioso como jogador, Rodrigo Caio voltou ao Flamengo, mas desta vez para uma função diferente. Aos 31 anos, o agora ex-zagueiro será auxiliar permanente do clube e trabalhará com a comissão técnica de Filipe Luís.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Alguns critérios para a contratação foram seguidos, como experiência com campo e vestiário, influência e poder de cobrança no atual elenco e perfil para a função. Rodrigo Caio, que possui licença B da CBF, de atendeu a todos os requisitos e, desta forma, se juntou à comissão técnica.

O novo assistente da casa chega para o lugar de Daniel Alegria, dispensado no início da semana. A diretoria pensou em alguns nomes e entrevistou mais três profissionais. O martelo foi batido por José Boto após indicação de Filipe Luís ao nome de Rodrigo.

continua após a publicidade

Rodrigo Caio com o troféu do Brasileirão 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Rodrigo Caio já trabalhou ao lado dos novos companheiros nesta terça-feira (13), no Ninho do Urubu, em atividade de preparação de olho no duelo com a LDU, na quinta, pela Libertadores. Ainda que a confirmação tenha sido uma surpresa, o Flamengo garante que o processo de chegada do novo contratado já acontecia.

Alex Sandro projeta duelo entre Flamengo e LDU: 'Ansiedade'

Pelo Flamengo, Rodrigo Caio conquistou duas edições de Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022), uma Copa do Brasil (2022) e dois Estaduais como principais títulos. Um dos líderes do atual elenco, Alex Sandro exaltou a figura do ex-defensor.

continua após a publicidade

- Ele tem um respeito total, tem o grupo, o clube, acho que também de toda a Nação… Então eu desejo felicidade. Tenho certeza que ele vai agregar muito com sua experiência, e já demonstrou o carinho por todos hoje. Ele já fala que se sente em casa. Então tendo um dentro de casa, trabalhando conosco, é muito importante.