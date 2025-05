Assista à íntegra da coletiva de Alex Sandro, do Flamengo

O Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (15) para duelo decisivo pela Libertadores, contra a LDU (EQU), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e o elenco intensifica a preparação. Nesta terça-feira (13), dois dias antes do compromisso, o lateral Alex Sandro concede entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu.

continua após a publicidade

A conversa de Alex Sandro com jornalistas acontece após a atividade pela manhã. As janelas para imprensa têm sido constantes na nova gestão do Rubro-Negro com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o "Bap", e com presença do diretor José Boto.

Situação do Flamengo no Grupo C

O time comandado por Filipe Luís ocupa apenas a terceira posição em sua chave na Libertadores, com cinco pontos somados - a LDU, líder, tem oito e chega ao Rio de Janeiro podendo carimbar a vaga. O Rubro-Negro, que vem de empate fora de casa com o Central Córdoba (ARG), precisa vencer os equatorianos para manter viva a chance de classificação às oitavas de final.

continua após a publicidade

Além da necessidade por duas vitórias para fechar a campanha na fase de classificação, é importante fazer saldo de gols. LDU e Córdoba também podem terminar com 11 pontos e, desta forma, as vagas seriam definidas por tal critério de desempate no grupo.

No recorte recente, o Flamengo mostra momento de instabilidade quanto aos resultados apresentados e atuações. Em seu último jogo, contra o Bahia, pelo Brasileirão, a vitória por 1 a 0 deu ânimo para a partida contra a LDU pela competição continental. No Equador, as equipes empataram sem gols em confronto equilibrado.

continua após a publicidade

Para o duelo, apesar do time base garantido, Filipe Luís não contará com duas opções de meio-campo: Allan e Erick Pulgar. O Flamengo confirmou que a dupla se recupera de lesões musculares sofridas no primeiro tempo da partida contra o Bahia. De la Cruz, desfalque pelo Brasileirão, deve retornar ao time.