Com a mudança de gestão na diretoria do Flamengo, diversas pastas do clube carioca passarão por mudanças. Uma delas é a de comunicação, que deve receber um nome muito conhecido no futebol brasileiro. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tem um acordo verbal com Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da CBF. A informação inicial é do "Coluna do Fla", confirmada pelo Lance!.

Rodrigo Paiva, aliás, já trabalhou no Flamengo. Ele foi assessor do clube na década de 1990. Além disso, também trabalhou como assessor de alguns jogadores que passaram pelo Rubro-Negro, como Romário e Renato Gaúcho. Ronaldo Fenômeno, que por pouco não vestiu a camisa rubro-negra, também contou com o trabalho de Paiva.

Rodrigo Paiva, assessor da Seleção, tem acordo para trabalhar no Flamengo (Foto: Ari Ferreira/Lancepress!)

Rodrigo Paiva pela Seleção Brasileira

A primeira passagem de Rodrigo Paiva como assessor da Seleção Brasileira foi em 2001. Ele trabalhou na CBF até 2014. Posteriormente, retornou à entidade em julho de 2022, quando o presidente Ednaldo Rodrigues demitiu Douglas Lunardi. Agora, ele deve deixar o cargo para ir ao Flamengo.

Outro nome da Seleção Brasileira também tem conversas com BAP

Além de Rodrigo Paiva, Runco, ex-médico da Seleção Brasileira, também tem conversas em andamento para trabalhar no Flamengo. Aliás, assim como o assessor, o doutor já trabalhou no Rubro-Negro.

Em contato com o Lance!, Runco desconversou. O ex-médico do Flamengo disse que até o momento são especulações.

- Até o momento muita especulação sobre essa situação. Vamos aguardar - disse Runco ao Lance!.

