Presidente do Flamengo tem apoio interno em disputa com a Libra

Após reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para abordar detalhes sobre a divisão de direitos de transmissão da Libra, Bap, mandatário do clube carioca, recebeu apoio interno sobre o tema. Presidentes dos poderes do Rubro-Negro manifestaram, formalmente, suporte para Luiz Eduardo Baptista.

A carta deixa evidente que o presidente geral do Flamengo conta com total apoio em sua reclamação pública ao formato da divisão de direitos televisivos.

— O tema é de grande relevância estratégica, pois envolve não apenas receitas expressivas, mas também o reconhecimento da imensa força de audiência, torcida e engajamento do Flamengo, que há anos lidera todos os indicadores de popularidade do futebol brasileiro — diz trecho da carta.

Carta assinada por presidentes dos poderes do Flamengo (Foto: Divulgação)

— A atuação firme e técnica do Conselho Diretor em defesa da transparência, da justiça e da adoção de critérios objetivos e auditáveis, reafirma o papel histórico do Flamengo como protagonista na modernização e profissionalização do esporte nacional — completaram os presidentes dos poderes do Flamengo.

Veja os nomes que assinaram a carta em apoio ao presidente do Flamengo

Sérgio Roberto Veiga Brito - Presidente do Conselho de Grandes-Beneméritos

- Presidente do Conselho de Grandes-Beneméritos Ricardo Lomba Villela Bastos - Presidente do Conselho Deliberativo

- Presidente do Conselho Deliberativo Gustavo Gomes Fernandes - Presidente da Assembleia Geral

- Presidente da Assembleia Geral Emílio de Mattos Habibe - Presidente do Conselho de Administração

- Presidente do Conselho de Administração Paulo Roberto Gomes - Presidente do Conselho Fiscal

Confira a carta

"Senhor Presidente,

Os abaixo-assinados, Presidentes dos Poderes do Clube de Regatas do Flamengo manifestam, por meio deste ofício, amplo e irrestrito apoio às medidas e posicionamentos adotados pelo Conselho Diretor diante das indefinições e distorções observadas no sistema de apuração das cotas de pay-per-view do contrato de compra de direitos de transmissão da Libra junto à Globo.

O tema é de grande relevância estratégica, pois envolve não apenas receitas expressivas, mas também o reconhecimento da imensa força de audiência, torcida e engajamento do Flamengo, que há anos lidera todos os indicadores de popularidade do futebol brasileiro.

A atuação firme e técnica do Conselho Diretor em defesa da transparência, da justiça e da adoção de critérios objetivos e auditáveis, reafirma o papel histórico do Flamengo como protagonista na modernização e profissionalização do esporte nacional.

Cientes da responsabilidade de preservar a grandeza e a independência do Clube, colocamo-nos à disposição para somar esforços e contribuir, institucionalmente, com o fortalecimento da posição rubro-negra neste debate de alta relevância para o presente e o futuro do futebol brasileiro.

Vale ressaltar que o Flamengo está apenas lutando pelos seus direitos, sem a intenção de retirar ou prejudicar o que cabe a qualquer outro clube, mas buscando justiça e equilíbrio no tratamento que deve ser dado a todos.

Renovamos nossos protestos de estima, consideração e confiança na condução do processo pelo Conselho Diretor."

Veja como foi a reunião com os conselheiros do Flamengo

No encontro no Salão Nobre da Gávea, sede social do Flamengo, Bap afirmou que não há possibilidade de o Flamengo deixar a Libra e defendeu os interesses da atual gestão, que visa a valorização do clube como produto. Vale lembrar que o acordo foi assinado em 2024, na gestão de Rodolfo Landim.

— Zero chance. Vamos conviver com esse contrato até 31 de dezembro de 2029 e eles vão conviver com o Flamengo também até essa data — disse o mandatário rubro-negro.

Nos últimos dias, foi levantado o polêmico debate após o Flamengo não concordar com valores dos repasses por audiência, de 30% do contrato com a Libra, representando cerca de R$ 309 milhões. O clube cnseguiu liminar bloqueando uma parcela disso, de R$ 77 milhões, o que causou revolta de outros integrantes.

O temarou declarações de Leila Pereira, presidente do rival Palmeiras, sugerindo uma nova liga sem o clube carioca. Nesses moldes, Bap vê que o Flamengo ajudará os outros clubes e será prejudicado na situação. O presidente comparou o cenário com tom irônico.

— Esse o tipo de parceiros que temos hoje, que cantam aos 4 ventos que ‘queremos formar uma liga no Brasil, e o Flamengo é contra’. Eu quero sair da casa dos meus pais, mas eu deixo as roupas para lavar, meus pais pagam os boletos, IPVA do carro… o Flamengo não vai cumprir esse papel.

Na visão do Flamengo, o estatuto da Libra não prevê, com clareza, a porcentagem que os clubes receberiam pelo valor de televisão, do acordo firmado com a TV Globo por cerca de R$ 1,1 bilhão (por ano até o fim de 2029). O documento conta com a seguinte divisão:

40% da receita total (R$ 468 milhões) repassada de forma igualitária

30% (R$ 351 milhões) distribuídos de acordo com a classificação no Brasileirão

30% (R$ 351 milhões) pela cota proporcional de audiência

