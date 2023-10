Com a vitória na estreia, Tite respira aliviado, mas já pensa no próximo desafio: o clássico contra o Vasco. Rubro-Negro e Cruz-Maltino se enfrentam no domingo (22), no Maracanã, às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão; O Fla continua buscando o topo da tabela, enquanto o time de São Januário segue na luta contra a zona de perigo.