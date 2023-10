- Por 40 minutos fizemos uma partida perfeita contra a melhor equipe do Brasil e posteriormente ali em cinco e sete minutos a gente teve um apagão que nos custou muito caro, e depois você sabe que é difícil correr atrás, eles têm jogadores de qualidade, eles sabem ditar o rítmo de jogo, cabe a gente agora ter a hombridade, as costas largas para assumir a responsabilidade. A gente entou agora no olho do furacão e tem que está ciente que cada ponto agora vai ser muito importante para gente livrar o time do rebaixamento - completou Marlon