> ROSSI!! QUASE CRUZEIRO! Os mandantes quase abriram o placar com cruzamento de Marlon e desvio de Ian Luccas, mas o goleiro rubro-negro fez uma EXCELENTE defesa e impediu o tento adversário.



> GOL DO FLAMENGO! Ayrton Lucas, com CATEGORIA, abriu o placar. Ele iniciou a jogada com Everton Ribeiro e avançou. O camisa 7 trabalhou com Bruno Henrique, a bola sobrou para o lateral, que com tranquilidade, driblou a marcação e marcou.



> FLAMENGO DE NOVO!! Após pênalti em Wesley, Pedro foi para a cobrança. Bola para um lado, goleiro para o outro, e Fla com mais vantagem no placar.



> DAVID LUIZ PREOCUPA! No início do segundo tempo, o zagueiro se machucou sozinho e deixou o campo chorando muito, de maca, direto para o vestiário. A situação preocupa, e o atleta será reavaliado.



> PRESSÃO DO CRUZEIRO!! A Raposa ensaiou uma reação e pressionou o Flamengo em duas oportunidades, colocando o Rossi em duas 'fogueiras'. O goleiro soltou a bola nas duas finalizações e assustou a torcida, mas o Fla conseguiu não ser vazado.