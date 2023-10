Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram nesta quinta-feira (19), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Tite no comando do Rubro-Negro, e o novo treinador já iniciou a trajetória com o pé direito. Com gols de Ayrton Lucas e Pedro, o Fla venceu a Raposa e manteve o retrospecto favorável no Mineirão. Veja os melhores momentos no vídeo acima.