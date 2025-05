Ex-jogador do Flamengo fecha com a CazéTV para ser comentarista: ‘Desafio’

A CazéTV reforçou o time de comentaristas para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa, que começa no dia 14 de junho. Nesta semana, o canal anunciou acordo com o lateral-direito Rodinei, do Olympiacos-GRE. O ex-jogador do Flamengo falou com exclusividade ao Lance! sobre a oportunidade.

- Na verdade, quando eles fizeram esse convite, foi bem legal, porque isso também demonstra o carinho que eles têm por mim, o respeito. Lógico, o Casimiro é uma grande pessoa, mas eu sou jogador de futebol, ainda não sou comentarista. Já expliquei para eles essa situação, mas claro que sou um jogador que entende de futebol, das coisas que vão acontecer, então não foi muito difícil aceitar esse convite. Vamos para cima, desafio é com a gente mesmo. A gente está nessa vida para aceitar desafios e conseguir superar. É desse jeito - disse Rodinei.

De férias no Brasil após o fim da temporada europeia, Rodinei esteve no Maracanã na última quarta-feira (28) na vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira, que classificou o Rubro-Negro às oitavas de final da Libertadores.

Números de Rodinei, ex-Flamengo

Pelo time grego, o lateral soma 117 jogos desde a sua chegada, em 2023, com sete gols e 22 assistências - 13 delas só na temporada atual.

No Brasil, Rodinei teve passagens por Avaí, Marcílio Dias, Corinthians, CRAC e Penapolense antes de ir para a Ponte Preta, onde se destacou. Mas foi pelo Flamengo que o jogador mais atuou: foram 223 partidas com a camisa rubro-negra. Na sua despedida, fez o gol decisivo na disputa de pênaltis pela final da Copa do Brasil de 2022, contra o Corinthians.

Além da Copa do Brasil, Rodinei também participou das conquistas dos títulos da Libertadores (2019 e 2022), Campeonato Brasileiro (2019) e Campeonato Carioca (2017 e 2019) pelo clube da Gávea.

