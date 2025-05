Gabigol posta resenha com ex-companheiros de Flamengo

Atualmente no Cruzeiro, Gabigol recebeu na última quinta-feira (29) duas visitas ilustres. Os atacantes Werton e Rodrigo Muniz, ex-companheiros de Flamengo, visitaram o camisa 9. A interação entre os atletas foi compartilhada nas redes sociais.

Através de uma publicação no "X", antigo Twitter, Gabigol mostrou a felicidade de rever os amigos de profissão. No reencontro, Rodrigo Muniz levou uma camisa do Fulham, da inglaterra, onde joga atualmente, para o atacante celeste, que devolveu o presente com uma do Cruzeiro.

Por outro lado, Werton chegou para a vista com a "mão abanando". Sem nenhum presente para Gabi, o jovem atacante, de 21 anos, que atualmente defende o Leixões, de Portugal, foi alvo de brincadeira. Em um vídeo postado, o atacante do Cruzeiro disparou: "Não trouxe camisa para mim. E agora, como faz? Cadê minha camisa? O Muniz veio lá da Inglaterra e trouxe uma pra mim e você nada".

Gabigol e Rodrigo Muniz trocaram camisas do Fulham e do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Gabigol e Garotos do Ninho

A relação do atual atacante do Cruzeiro com os atletas citados anteriormente aconteceu no Flamengo. Tanto Werton como Rodrigo Muniz são frutos das categorias de base do clube carioca. Ambos tiveram oportunidades no elenco profissional do rubro-negro no período em que Gabigol era o principal nome do ataque.

Rodrigo Muniz chegou ao time principal em 2020. Com um teto alto de progessão de carreira, ele deixou o clube no ano seguinte, para se juntar ao Fulham, da Inglaterra, clube que defende até hoje. Por outro lado, Werton subiu para o profissional em 2021. Ele deixou o clube em 2024, para se juntar ao Leixões, de Portugal.