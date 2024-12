Artilheiro do Brasileirão provoca Flamengo no intervalo: ‘É festa’

Na despedida de Gabigol, o Flamengo perdeu o primeiro tempo para o Vitória por 1 a 0, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão. Alerrandro, autor do gol da vitória parcial, alfinetou o adversário pelo ambiente no estádio em entrevista no intervalo de jogo.

— A gente veio com a missão de parar o Flamengo aqui no Maracanã. Estamos conseguindo. Por mais que é festa para eles, para a gente não é. Temos objetivo ainda, somos muito profissionais. Jogar aqui é difícil, ainda mais que colocam um árbitro novo assim, fica mais difícil ainda. Mas eu estou feliz em fazer mais um gol, ajudar minha equipe e espero voltar para o segundo tempo, fazer um grande jogo e sair com a vitória.

Em bom primeiro tempo do Leão, a equipe ignorou o clima festivo do Flamengo e da torcida para a despedida de Gabigol. Em falha de David Luiz e Rossi, Alerrandro marcou o gol da partida na primeira etapa. No período, o Rubro-Negro teve mais a bola, mas com poucas chances de ataque. As melhores oportunidades foram com Wesley pela direita.

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo chega ao fim na partida contra o Vitória. Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.