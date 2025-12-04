Atitude de Danilo repercute entre torcedores do Flamengo: 'Tá perdoado, ídolo'
Zagueiro discursou após o tetracampeonato continental
Em meio às comemorações do tetracampeonato da Libertadores pelo Flamengo, o zagueiro Danilo se desculpou com seus companheiros pela expulsão no início da partida contra o Bahia, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atitude repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.
Logo após marcar o gol do título contra o Palmeiras, o jogador fez um bonito discurso, ainda no vestiário do Estádio Monumental de Lima, e aproveitou a oportunidade para se desculpar pelo lance contra o Bahia. Na ocasião, o Flamengo saiu derrotado e viu a equipe paulista abrir vantagem na liderança do Brasileirão.
A declaração descontraiu os atletas rubro-negros que deram risada no vestiário e repercutiu entre os torcedores nas redes sociais. Confira abaixo.
Títulos pelo Flamengo colocam Danilo entre os jogadores brasileiros mais vitoriosos da história
A conquista da Libertadores e do Brasileirão colocou Danilo, do Flamengo, na lista e jogadores brasileiros mais vitoriosos da história. O jogador acumula 30 títulos na carreira, figurando no top-10 com outros nomes históricos do futebol nacional e no top-40 mundial.
O ano foi especial para o defensor, que além de levantar duas taças, fez o gol do título continental, que tornou o Rubro-Negro o maior brasileiro campeão do torneio. Menos de uma semana depois, Samuel Lino decidiu o título nacional ao marcar contra o Ceará no Maracanã e consolidar a grande temporada da equipe.
— Não tive muito tempo para racionalizar tudo. Foi uma semana maravilhosa: receber o carinho dos torcedores, conquistar troféus, entrar em campo no Maracanã. Vencer o Brasileirão é especial, porque provavelmente é o mais complicado de todos, pela logística e pelos diferentes climas. É um campeonato realmente difícil e acredito que o Flamengo merece os parabéns por ter conseguido manter a regularidade durante toda a temporada — disse Danilo.
As taças fazem com que tenha conquistado títulos em cinco países diferentes: Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Em sua prateleira de troféus, o Brasileiro e a Libertadores ficam ao lado da Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês, Italiano e Português.
