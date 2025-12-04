Após a confirmação do título brasileiro com a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), no Maracanã, o Flamengo irá a campo com a equipe sub-20 na última rodada da competição. No domingo (7), às 16h, o Rubro-Negro enfrentará o Mirassol, no Maião, em sua despedida do Brasileirão. Bruno Pivetti, técnico da categoria, comandará o time em campo.

continua após a publicidade

O elenco principal do Flamengo viajará no sábado (6) para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. A estreia na competição internacional está marcada para o dia 10 de dezembro, às 14h (de Brasília), diante do Cruz Azul, do México.

Adversário do Flamengo, na última rodada do Brasileirão, o Mirassol faz campanha surpreendente. Em sua primeira participação na Série A, ocupa a quarta posição, com 61 pontos, e já garantiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026.

continua após a publicidade

Samuel Lino fez o gol do Flamengo na vitória sobre o Ceará (Foto: Andre Mourao / Lance!)

Flamengo campeão brasileiro

Ao vencer o Ceará por 1 a 0, com gol de Samuel Lino, o Flamengo chegou aos 78 pontos, cinco a mais que o vice-líder Palmeiras. Desta maneira, assegurou seu nono título brasileiro. Em 37 rodadas, a equipe rubro-negra venceu 23 partidas, empatou nove e perdeu apenas cinco. Marcou 75 gols e sofreu 24.

Caminho do Flamengo no Mundial

Quem vencer o duelo entre Flamengo e Cruz Azul, terá pela frente o Pyramids, do Egito, na semifinal. Os egípcios disputam a competição desde a primeira fase e passaram por Auckland City, da Nova Zelândia, e Al-Ahli, da Arábia Saudita. Campeão europeu, o Paris Saint-Germain, da França, entra diretamente na final.

continua após a publicidade

Leia mais notícias do Flamengo

➡️Maiores campeões: Arrascaeta e Bruno Henrique ampliam recorde de títulos pelo Flamengo

➡️Jorginho celebra conquista do Brasileirão: 'É fruto de muita entrega'

➡️Flamengo provoca Palmeiras após título do Brasileirão: 'De novo'

➡️Arrascaeta celebra título do Brasileirão e analisa viagem do Flamengo para o Intercontinental

➡️Flamengo iguala número de títulos nacionais do Palmeiras; veja