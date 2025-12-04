Rizek responde declaração de Abel Ferreira sobre títulos do Flamengo: 'Não vejo'

Durante o programa "Seleção Sportv" o apresentador André Rizek respondeu a declaração do técnico Abel Ferreira, que voltou a cutucar o rival Flamengo e afirmou que os títulos que ele conquistou pelo Palmeiras não têm "asteriscos", fazendo uma alusão aos erros de arbitragem nos confrontos diretos contra a equipe rubro-negra nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Rivais reagem a fala polêmica do presidente do Flamengo: 'Será histórico'

Após a vitória contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (3), Abel Ferreira criticou as decisões da arbitragem e deu uma alfinetada no Flamengo, relembrando o lance do volante Pulgar durante a final da Libertadores.

- Claro que queremos ganhar. Odeio perder, mas eu sei o quanto me sacrifico para dar o melhor de mim, como ainda hoje fizemos, para levar mais três pontos daqui. De forma justa. Os títulos que eu ganho no Palmeiras não têm esteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: A mim, como vosso treinador, a mim, Abel Ferreira, só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores (da expulsão de Piquerez comparado a não expulsão de Pulgar na final da Libertadores) - disse Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Na visão de André Rizek, não existe nenhum "asterisco" nos títulos conquistados pelo Flamengo nesta temporada. Segundo ele, realmente houveram polêmicas de arbitragem nos três confrontos diretos entre os rivais. No entanto, também aconteceram erros, a favor e contra, qualquer equipe no futebol brasileiro, incluindo o próprio Palmeiras.

- Não vejo asterisco no título do Flamengo também. Vi um erro de arbitragem, onde deixaram de expulsar o Pulgar, como também deixaram de marcar um pênalti claríssimo à favor do São Paulo, no dia que o Palmeiras virou o clássico para 3 a 2 e iniciou uma arrancada brilhante. Como também vi um erro muito claro contra o Sport, na vitória do Palmeiras na Ilha do Retiro, com um pênalti que não foi absolutamente nada. Aconteceram erros contra o Palmeiras? Nos três jogos contra o Flamengo, eu acho que erraram contra o Palmeiras - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- Marcaram um pênalti no Arrascaeta, que não foi absolutamente nada, no Allianz Parque. Não deram um pênalti no Gustavo Gómez, no Maracanã, e não expulsaram o Pulgar, fato. Mas, também deixaram marcar um pênalti claríssimo no Bruno Henrique durante o Fla-Flu, que poderia ter mudado a história do clássico, e vou achar aqui outros vários erros contra e à favor de todos os times brasileiros. Mas acho que isso é insuficiente para colocar um asterisco. Erro de arbitragem faz parte do futebol, acontece para todos os times, erros contra e à favor. Se não ficar provado que um árbitro entrou em campo pré-determinado a prejudicar um time, eu não coloco asterisco nenhum ali - comentou André Rizek, apresentador do Seleção Sportv.

Apesar de ter vencido o Galo, o Verdão não tem mais chances de título. Isso porque o Flamengo venceu o Ceará nesta quarta-feira (3) e garantiu a conquista do eneacampeonato brasileiro. No domingo (7), o Palmeiras encerra sua temporada de 2025 ao enfrentar o Ceará, fora de casa.

➡️Título do Flamengo no Brasileirão garante recorde de audiência para programa da Globo

Torcida do Flamengo faz muita festa com o título do Brasileirão

Texto por: Lucas Bayer

A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.

No momento em que os jogadores foram aquecer, Pedro, que se recupera de problemas na coxa e no braço, esteve no gramado com uma antiga camisa do Flamengo. O camisa 9 foi muito festejado pelos flamenguistas, e retribuiu o carinho.

➡️Enea ou octa? Título do Flamengo no Brasileirão divide opiniões : 'Não é difícil'

Na entrada da equipes em campo, torcedores levantaram um mosaico com o dizer "Rei de Copas". Além disso, bandeiras foram confeccionadas em provocação ao Palmeiras: "Ninguém morre nos devendo".

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas