Torcedores reagem à declaração de atacante do Flamengo: 'Não faça isso'
Rubro-Negro foi campeão brasileiro depois de vencer o Ceará
O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0, nesta quarta-feira (3), e se sagrou campeão brasileiro. Após a partida, uma declaração de um atacante rubro-negro repercutiu muito nas redes sociais, e os torcedores ficaram preocupados.
Depois de vencer mais um título pelo Flamengo, Bruno Henrique deu uma declaração que preocupou muitos torcedores.
— O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo. Eu acho que está chegando, de jogar esse último ano com o Flamengo e, quem sabe, pendurar a chuteira — disse o atacante ainda no gramado do Maracanã.
Nas redes sociais, os torcedores repercutiram a fala do ídolo do Flamengo. A maioria deles, claro, pediu para que o atacante não se aposentasse tão cedo. Confira abaixo os comentários:
Como foi o título do Flamengo
A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.
O Flamengo tomou conta da partida contra o Ceará. O time carioca implacou diversas oportunidades de gol, mas faltou capricho em grande parte das finalizações. Com Samuel Lino, o gol da vitória saiu ainda no priemeiro tempo.
Após o apito final, jogadores do Flamengo foram até o Setor Norte e buscaram os bandeirões com as torcidas. Os mais animados foram Pedro, Samuel Lino e Carrascal, que correram pelo campo. Minutos depois, os rubro-negros levataram o eneacampeonato brasileiro.
