O Flamengo lamentou, na manhã deste domingo (7), a morte de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, aos 88 anos, presidente do clube no período de 1980 a 1983, considerado um dos maiores da história do Rubro-Negro. Sob seu comando, o clube levantou dois títulos do Brasileirão, uma Libertadores e a Copa Intercontinental.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo pode ter retorno importante para jogo do Brasileirão

Antônio Augusto Dunshee de Abranches era pai de Rodrigo Dunshee, candidato à presidência no pleito realizado na sede da Gávea. Ele acabou derrotado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, atual mandatário.

Veja a nota de pesar do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

continua após a publicidade

Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos de nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983.

Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial. Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a Nação Rubro-Negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunshee de Abranches.

continua após a publicidade

Sua memória permanecerá para sempre na história do Mais Querido."

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!