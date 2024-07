Arrascaeta brinca com previsão de estádio do Flamengo para 2029

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro

O meia do Flamengo, Arrascaeta, brincou com a previsão de conclusão do novo estádio. A casa rubro-negra deve ficar pronta no final de 2029. O jogador respondeu uma postagem nas redes sociais.

Que isso, aí não dá (risos) — postou Arrascaeta

Arrascaeta tem contra com o Flamengo até 2026. Para poder jogar no novo estádio, o meia uruguaio teria que estender o vínculo com o Rubro-Negro por pelo menos três anos, quando terá 33 anos.

Nesta segunda-feira (29), o Flamengo aprovou no Conselho Deliberativo a participação no leilão do terreno no Gasômetro, que será nesta quarta-feira (31). O lance mínimo é de R$ 138 milhões.

O Flamengo já tem um estudo para construir um estádio com capacidade para 70 mil pessoas. Na sede da Gávea, Rodolfo Landim revelou que o prazo poderá ser antecipado.

- A gente pretende tomar posse do terreno muito em breve, mas todas as etapas vão demorar. O projeto básico, que vai correr junto com as licenças, leva mais ou menos um ano e meio. A gente botou a data para 15 de novembro de 2029 para inaugurar no aniversário do clube, mas quem sabe a gente não consegue em 15 de novembro de 2028? - disse Landim.

Flamengo volta a entrar em campo nesta quarta-feira. O Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Maracanã.