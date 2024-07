Rodolfo Landim promete novo estádio do Flamengo ‘caldeirão’ e cita Gabigol

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 30/07/2024 - 08:42 • Rio de Janeiro • Atualizada em 30/07/2024 - 11:40

Rodolfo Landim concedeu um discurso para comemorar a aprovação do Conselho Deliberativo do Flamengo, na noite desta segunda-feira (29), sobre a participação do clube no leilão para comprar o terreno no Gasômetro, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. A reunião foi para celebrar mais um passo dado na construção do novo estádio.

A expectativa da diretoria rubro-negra é que se confirme posse do local nesta quarta-feira (31). Ao todo, foram 602 votos a favor, 33 contra e 4 abstenções, em evento realizado na sede da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

- Obrigado pela vigília e pelo apoio de vocês. Esse estádio que estamos fazendo é de todos nós, de todos os rubro-negros. Finalmente vamos ter a nossa casa, nosso sonho vai ser realizado. Já deixo de antemão o convite para todos vocês. A gente arrematando esse terreno e ganhando a posse dele, eu vou convidar todas as torcidas para irem comigo e tomarmos posse juntos. Vamos cravar a bandeira do Mengão. - disse Rodolfo Landim, diante de membros das torcidas organizadas do clube.

Durante o discurso, o mandatário da equipe carioca citou Gabigol, ídolo da geração vencedora do clube. Inclusive, o camisa 99 vive empecilhos em questão ao seu contrato, visto que se encerra em dezembro de 2024 e ainda não foi acordado uma renovação.

Presidente do Rubro-Negro carioca, Rodolfo Landim concedeu discurso comemorando aprovação do terreno (Foto: André Durão)

- Falei que esse estádio no fundo é para os torcedores. O Flamengo faz isso para melhorar a qualidade de serviço para o nosso torcedor. Vai ter uma casa própria finalmente se a gente conseguir estruturar. Tenho muita convicção que é possível. E de uma forma como a torcida quer: uma arena muito mais caldeirão. Vai ser como a torcida quer. Como diz o Gabigol, vamos transformar ali em nosso inferno lá. Vamos ter nosso inferno nos nossos jogos lá. - acrescentou o presidente.

- Muito importante dizer que a operação desse estádio será muito mais rentável do que a do Maracanã, seja ela disponibilidade de mais assentos que teremos, seja pelo fato de ele ser desenhado dentro de uma realidade de futebol brasileiro e não de Copa do Mundo. Somatório de coisas que vão permitir que o Flamengo estruture todos esses investimentos como se fosse um projeto independente sem afetar o desempenho esportivo no futebol. - completou.

Conforme estabelecido pelo Diário Oficial do Rio de Janeiro, o lance mínimo para aquisição do terreno é de R$ 138.195.000,00. O leilão está marcado para acontecer às 14h30 (de Brasília) e terá transmissão online da Prefeitura.