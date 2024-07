Conselho do Flamengo aprova proposta do terreno do gasômetro para construção do estádio

Rodolfo Landim tem mandato como presidente do Flamengo até o fim do ano (Foto: André Durão)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 22:22 • Rio de Janeiro

Em reunião realizada nesta segunda-feira (29) no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea (RJ), o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou por ampla maioria os termos finais para a entrada do clube no leilão para a compra do terreno do Gasômetro, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, que será ofertado na próxima quarta-feira (31).

A votação foi realizada por pedido do presidente Rodolfo Landim devido ao curto prazo do leilão, que será realizado em dois dias, e mobilizou um grande número de conselheiros. De acordo com a publicação no Diário Oficial, o lance mínimo pelo terreno será de R$ 138.195.000,00.

O terreno pertencia ao Fundo Porto Maravilha e era administrada pela Caixa Econômica Federal, mas foi desapropriado pela Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. O movimento foi liderado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD-RJ), que também ajudou o Vasco na saga pela reforma de São Januário e agora presta apoio à diretoria de Rodolfo Landim para a construção do tão sonhado estádio rubro-negro.

A compra do terreno é o grande passo que falta ao Flamengo dar início a construção de seu sonhado estádio, que é o principal plano da gestão do presidente Rodolfo Landim. A reunião do Conselho Deliberativo serviu para mostrar o planejamento que a diretoria montou para viabilizar a operação sem comprometer as finanças do clube.