Uruguaios não são convocados, e Flamengo terá elenco completo para treinos na Data Fifa

O técnico Filipe Luís contará com todo o elenco do Flamengo à disposição para treinamentos durante período da Data Fifa, que começa nesta segunda-feira (6). Afinal, o elenco rubro-negro não teve nenhum jogador convocado para os amistosos deste mês.

A última seleção que divulgou a sua lista de convocados, e que poderia contar com nomes rubro-negros, é a do Uruguai. O técnico Marcelo Bielsa optou por não chamar Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña. O mesmo vale para Carrascal, na Colômbia, Plata, no Equador, e Samuel Lino, Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Pedro, na Seleção Brasileira.

Time do Flamengo que iniciou partida contra o Bahia na Fonte Nova (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo firmou um acordo com as seleções pela não convocação dos atletas. O departamento médico do clube carioca enviou documentos às entidades mostrando os dados dos atletas, desgastados por conta do acúmulo de jogos. Os principais são aqueles que poderiam ser chamados para defender o Uruguai.

Quando é a próxima partida do Flamengo?

A próxima partida do Flamengo será no dia 15 de outubro, no clássico com o Botafogo. As equipes entram em campo às 19h30 (de Brasília) no Estádio Nilton Santos.

Com a derrota para o Bahia, o Flamengo caiu para a segunda posição do Brasileirão, com 55 pontos. O Palmeiras, que venceu o São Paulo, empatou com o time carioca na pontução, mas leva vantagem no número de vitórias.

