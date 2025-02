Michael comemora título do Flamengo, mas fala em corrigir erros

O atacante Michael foi um dos que teve boa atuação na vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Botafogo, na tarde deste domingo, no Mangueirão, pela final da Supercopa do Brasil. Em entrevista após a festa da taça, o jogador celebrou o título e o bom começo de temporada do time rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Bruno Henrique quer compartilhar prêmio individual com jogadores

- Conquistar um titulo no começo do ano é importante também para ver os erros e acertos dos primeiros dias de trabalho. Erramos algumas coisas, como é normal, e vamos temtar ajustar isso nos próximos dias - disse Michael em entrevista ao Sportv.

Michael: 'Chuva atrapalhou, mas também ajudou'

Para Michael, o título da Supercopa Rei, a antiga Supercopa do Brasil, foi uma mostra do bom começo de trabalho do técnico Filipe Luís, que chega ao seu segundo título como treinador dos profissionais do Flamengo.

continua após a publicidade

- É o primeiro trabalho dele, e é um trabalho muito bom. Ele está conseguindo deixar claro o que ele quer - avaliou Michael.

Sobre a chuva que interrompeu o partida aos 15 minutos do primeiro tempo, pouco depois que o Flamengo abriu o placar, Michael disse que ao mesmo tempo que interrompeu um momento de superioridade do time, também trouxe vantagem.

- A chuva atrapalhou em algumas coisas, mas ajudou em outras, amenizou o calor. Naquela hora, tivemos que nos preparar mentalmente, não deixar que o clima do jogo mudasse nosso pensamento e a vontade de querer ganhar. Trabalhamos muito por isso e fomos felizes - disse Michael.

continua após a publicidade