As sondagens de outros clubes a Bruno Henrique são consideradas naturais devido ao excelente nível técnico do jogador. Entre os clubes que já manifestaram interesse, Palmeiras e São Paulo. O Alviverde observa a situação acerca do futuro do atacante com o Fla, mas planeja apresentar uma 'oferta irrecusável' caso as tratativas entre o camisa 27 e o Rubro-Negro se esgotem.