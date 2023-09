Sobre Bruno Henrique, o Tricolor está com o atleta no radar. O jogador trabalhou com Dorival Júnior durante a passagem do técnico na equipe carioca, mas não existem propostas oficiais por enquanto. Segundo informado para a reportagem, Bruno Henrique deve retomar em breve as conversas de renovação com o Flamengo, que haviam sido paralisadas pelas finais da Copa do Brasil.