Em meio às tratativas com Tite, o Flamengo mantém Sampaoli no cargo, e o argentino comanda os treinos no Ninho do Urubu. O próximo compromisso do Rubro-Negro é no sábado (30), contra o Bahia, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resta, agora, acompanhar o andamento das negociações com Adenor para termos a definição de quem irá comandar o Fla na partida do final de semana.